Политика 1 час назад

Довыборы в Раду в Херсонской и Черкасской областях: побеждают кандидаты от "Слуги народа"

На довыборах в Верховную Раду побеждают кандидаты от партии "Слуга народа": в Херсонской области Сергей Козырь, а в Черкасской Виталий Войцеховский

На довыборах в Раду побеждают кандидаты от "Слуги народа" На довыборах в Раду побеждают кандидаты от "Слуги народа"
На довыборах в Раду побеждают кандидаты от "Слуги народа"

В воскресенье, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) состоялись довыборы в Раду.  Согласно первым результатам подсчета голосов, в обоих округах лидируют кандидаты от партии "Слуга народа".

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

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Так, по итогам обработки 54,25% участковых протоколов в округе №184 Херсонской области лидирует кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь. Он набирает 63,98% голосов. На втором месте — кандидат от "Евросолидарности" Игорь Йосипенко, у него 15,13% голосов.

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Довыборы в Раду. Предварительнрые результаты ЦИК

На втором округе — №197 в Черкасской области — по состоянию на 07:00 1 ноября подсчитано 15,60% участковых протоколов. Кандидат от "Слуги народа" Виталий Войцеховский набирает 47,67% голосов. На втором месте — самовыдвиженец Владислав Голуб, у него 22,68% голосов.

Довыборы в Раду. Предварительнрые результаты ЦИК

Между тем в "Слуге народа" уже заявили о победе Войцеховского на округе №197 по результатам параллельного подсчета 100% бюллетеней, проведенного штабом кандидата. Сообщается, что у него 50,79% голосов.

Также в ЦИК сообщили, что явка избирателей на промежуточных выборах народных депутатов в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) к моменту завершения голосования составила 21,39 % и 25,57 % соответственно.

Отметим, что за два кресла в парламенте боролись 40 человек (15 в Херсонской области и 25 в Черкасской), а в Харькове ЦИК допустила до выборов 10 кандидатов.

Довыборы пришлось проводить из-за прекращения полномочий нардепов Игоря Колыхаева, которого в 2020 году избрали городским головой Херсона, и Александра Скичко, которого назначили председателем Черкасской областной государственной администрации.

Отметим, что 27 октября президент Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной администрации Геннадия Лагуту, баллотирующегося в Верховную Раду на довыборах в одномандатном округе №184 (Херсонская область) от Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жить!". Он сразу снял свою кандидатуру в пользу Сергея Козыря.

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