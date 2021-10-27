Политика 1 час назад

Вытащил козырь: Зеленский назначил выдвиженца от Колыхаева в округе №184 главой ОГА

Глава государства неожиданно показал, что сменил фаворита на довыборах в Раду в Херсонской области

Кирилл Тимошенко и Геннадий Лагута. Фото: пресс-служба президента Кирилл Тимошенко и Геннадий Лагута. Фото: пресс-служба президента
Кирилл Тимошенко и Геннадий Лагута. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной администрации Геннадия Лагуту, баллотирующегося в Верховную Раду на довыборах в одномандатном округе №184 (Херсонская область) от Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жить!".

Об этом говорится в указе главы государства №553 от 26 октября. Предыдущим указом №552 Зеленский уволил с должности главы Херсонской ОГА Сергея Козыря, также баллотирующегося на этих выборах в Раду, но от пропрезидентской партии "Слуга народа".

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Как сообщают в Офисе президента, нового главу ОГА представил пребывающий в Херсонской области с рабочей поездкой заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

По его словам, увольнение Козыря связано именно с тем, что он баллотируется Раду. При этом факт баллотирования Лагуты в сообщении никак не комментируется.

"Мы исходили из того, что нам нужен руководитель области именно из этого региона, который знает Херсонщину. Мы уже несколько месяцев присматривались к господину Лагуте, поскольку он был и заместителем главы областного совета. Главное, что область не потеряла управляемость и институциональную память", — пояснил Тимошенко.

В свою очередь Лагута поблагодарил Зеленского за доверие и назначение "на чрезвычайно ответственную должность" и пообещал сделать все, чтобы Херсонская область была комфортной для жизни.

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"Я приехал на Херсонщину 25 лет назад и остался навсегда. Херсонщина навсегда в моем сердце. Здесь родились и живут мои дети, родился мой внук. Херсонщина — это уникальная территория, которая дает нам возможности для развития аграрной и туристической сфер, альтернативной энергетики и других бизнесов. Но самый главный наш ресурс, наш потенциал — это наши люди, наши дети", — заверил он.

Новый глава ОГА также отметил, что одной из задач, которую ставил Зеленский, является "возвращение людей в Украину", и в этом направлении в регионе уже реализован ряд проектов благодаря предыдущему руководителю региона Козырю.

Лагута родился в 1974 году в Бердянске Запорожской области. В 1996 году окончил Бердянский государственный педагогический институт, где получил специальность учителя трудового обучения и физики, а в 2016 году — Межрегиональную академию управления персоналом по специальности "юрист". Работал на разных должностях в коммерческих и государственных учреждениях.

В декабре 2020 года был избран заместителем главы Херсонского облсовета, куда попал по результатам осенних местных выборов, возглавляя список партии "Нам тут жить!".

В свою очередь лидер этой политсилы и бывший на тот момент депутатом Верховной Рады Игор Колыхаев победил тогда на выборах мэра Херсона, в связи с чем сложил полномочия нардепа, и теперь вместо него 31 октября должен быть избран новый член парламента. Одновременно с этим пройдут аналогичные выборы в округе №197 (Черкасская область).

Напомним, что ранее Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию на выборах в округе №184 "двойников" Козыря и Лагуты — Козыря Сергея Андреевича и Лагуты Геннадия Борисовича.

Кроме того, был снят с выборов некий Колыхаев Юрий Анатольевич — глава общественной организации "Нам тут жить", руководителем проектов которой также числился в избирательной документации упомянутый Лагута Геннадий Борисович.

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