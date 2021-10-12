Политика 1 час назад

ЦИК отменил регистрацию уже четырех "двойников" в округах №184 и №197

Среди них — человек, новые ФИО которого, идентичные кандидату от "Слуги народа", отменил суд

Фото: ЦИК Фото: ЦИК
Фото: ЦИК

Центральная избирательная комиссия отменила на заседании 12 октября рассмотрела и удовлетворила заявления трех кандидатов в депутаты Верховной Рады на довыборах в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) об отказе от баллотирования.

Как говорится в сообщении Центризбиркома, речь, в частности, идет об однофамильце бывшего нардепа, а ныне мэра Херсона Игоря Колыхаева (вместо которого в округе №184 и избирается в Раду в новый депутат) — Колыхаеве Юрии Анатольевиче.

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Кроме того, отменена регистрация Лагуты Геннадия Борисовича — однофамильца и тезки кандидата от партии Игоря Колыхаева "Нам тут жить!" Лагуты Геннадия Николаевича. Лагута Геннадий Борисович даже значился как "руководитель проектов общественной организации "ГИ "Нам тут жить".

В то же время пока в списке кандидатов в округе №184 остается живущий в Ивано-Франковске безработный Лагута Геннадий Васильевич.

Отметим, что 8 октября ЦИК также отменил регистрацию кандидатом Козыря Сергея Андреевича — "двойника" кандидата от "Слуги народа", главы Херсонской обладминистрации Козыря Сергея Вячеславовича.

В свою очередь, в округе №197 Центризбирком отменил регистрацию Виктора Шевченко, успевшего недолго пожить под именем Войцеховского Виталия Александровича — полного тезки кандидата от "Слуги народа", ныне являющегося мэром Золотоноши. Окружной административный суд Киева недавно отменил решение одного из столичных ЗАГСов о смене его ФИО.

Также изменениями к постановлению о форме, цвете и тексте бюллетеней ЦИК исключила позиции об указанных кандидатах из избирательных бюллетеней. Таким образом, на сегодня в округе №184 зарегистрировано 16 кандидатов, а в округе №197 — 25 кандидатов.

Отметим, что ранее полиция по заявлению мэра Золотоноши Войцеховского открыла дело по факту препятствования осуществлению избирательного права в связи с баллотированием в его округе человека, недавно сменившего ФИО на полностью идентичные его собственным.

В то же время в золотоношском округе по-прежнему остаются в бюллетене сразу три Голуба Владислава Владимировича разных годов рождения, о претензиях к которым пока не сообщалось.

Напомним, 30 марта Рада прекратила полномочия депутата от фракции "Слуга народа" Александра Скичко, назначенного главой Черкасской обладминистрации, а также нардепа из группы "За будущее" Игоря Колыхаева, избранного мэром Херсона еще осенью 2020 года.

Поскольку оба они были мажоритарщиками, в соответствующих округах 31 октября пройдут довыборы депутатов парламента им на замену.

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