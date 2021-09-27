Политика 20 минут назад

Полиция расследует регистрацию ЦИК "двойника" кандидата от "Слуги народа" в округе №197

Правоохранители согласились с заявителем, что речь может идти о препятствовании реализации избирательного права

Мэр Золотоноши Виталий Войцеховский. Фото: zolotonosha.ck.ua Мэр Золотоноши Виталий Войцеховский. Фото: zolotonosha.ck.ua
Мэр Золотоноши Виталий Войцеховский. Фото: zolotonosha.ck.ua

Золотоношский горотдел полиции открыл уголовное производство в связи с регистрацией Центральной избирательной комиссией Виталия Александровича Войцеховского 1972 года рождения кандидатом на довыборах депутата Верховной Рады от одномандатного округа №197.

Как говорится в сообщении Главного управления полиции в Черкасской области, к правоохранителям 24 сентября обратился с соответствующим заявлением Виталий Александрович Войцеховский 1967 года рождения, являющийся мэром Золотоноши и кандидатом на этих выборах от партии "Слуга народа".

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По данным Войцеховского-мэра, зарегистрированный ЦИК его тезка изменил свои анкетные данные всего за неделю до подачи документов, чем воспрепятствовал ему баллотироваться на равных началах, вводя в заблуждение избирателей.

В связи с этим в полиции решили открыть дело по части 3 статьи 157 Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению избирательного права) и выяснить все обстоятельства произошедшего.

"Полиция Черкасской области проверяет все сообщения о возможных нарушениях и призывает субъектов избирательного процесса действовать исключительно в рамках закона", — добавили правоохранители.

Отметим, что на сегодня ЦИК зарегистрировала уже 18 кандидатов в депутаты от округа №197 — в основном от различных мелких партий, в том числе от нескольких, представляющих другие регионы Украины. Среди кандидатов, однако, имеется экс-нардеп от "Свободы" Андрей Ильенко, а также выдвинутый "Европейской солидарностью" отсидевший в России три года по обвинению в шпионаже сотрудник госинформагентства "Укринформ" Роман Сущенко, ныне являющийся первым зампредом Черкасского облсовета.

Напомним, что 30 марта Рада прекратила полномочия депутата от фракции "Слуга народа" Александра Скичко, назначенного главой Черкасской обладминистрации, а также нардепа из группы "За будущее" Игоря Колыхаева, избранного мэром Херсона еще осенью 2020 года. Поскольку оба они были мажоритарщиками, в соответствующих округах 31 октября пройдут довыборы депутатов парламента им на замену.

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