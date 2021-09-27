Полиция расследует регистрацию ЦИК "двойника" кандидата от "Слуги народа" в округе №197

Золотоношский горотдел полиции открыл уголовное производство в связи с регистрацией Центральной избирательной комиссией Виталия Александровича Войцеховского 1972 года рождения кандидатом на довыборах депутата Верховной Рады от одномандатного округа №197.

Как говорится в сообщении Главного управления полиции в Черкасской области, к правоохранителям 24 сентября обратился с соответствующим заявлением Виталий Александрович Войцеховский 1967 года рождения, являющийся мэром Золотоноши и кандидатом на этих выборах от партии "Слуга народа".

По данным Войцеховского-мэра, зарегистрированный ЦИК его тезка изменил свои анкетные данные всего за неделю до подачи документов, чем воспрепятствовал ему баллотироваться на равных началах, вводя в заблуждение избирателей.

В связи с этим в полиции решили открыть дело по части 3 статьи 157 Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению избирательного права) и выяснить все обстоятельства произошедшего.

"Полиция Черкасской области проверяет все сообщения о возможных нарушениях и призывает субъектов избирательного процесса действовать исключительно в рамках закона", — добавили правоохранители.

Отметим, что на сегодня ЦИК зарегистрировала уже 18 кандидатов в депутаты от округа №197 — в основном от различных мелких партий, в том числе от нескольких, представляющих другие регионы Украины. Среди кандидатов, однако, имеется экс-нардеп от "Свободы" Андрей Ильенко, а также выдвинутый "Европейской солидарностью" отсидевший в России три года по обвинению в шпионаже сотрудник госинформагентства "Укринформ" Роман Сущенко, ныне являющийся первым зампредом Черкасского облсовета.