Зеленський призначив новим головою Херсонщини експодатківця та чемпіона з пейнтболу

Президент Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Ярослава Янушевича. Про це йдеться в указі глави держави №553 від 3 серпня.

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Попереднім указом №552 президент увільнив від тимчасового виконання обов'язків голови ОДА Дмитра Бутрія, який зайняв цю позицію, оскільки є першим заступником голови обладміністрації.

Зазначимо при цьому, що наразі голови ОДА, як, власне, і районних державних адміністрацій, мають статус начальників відповідних військових адміністрацій згідно указу, підписаного президентом в перший день повномасштабного вторгнення Росії до України.

9 липня Зеленський вирішив звільнити Геннадія Лагуту, який був призначений очільником Херсонщини ще до війни - 26 жовтня 2021 року. На той час він був заступником голови облради та кандидатом на позачергових виборах депутата Верховної Ради від одномандатного округу №184 (Херсонська область).

Лагута балотувався від партії мера Херсона Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!" та конкурував з кандидатом від "Слуги народу" й діючим головою ОДА Сергієм Козирем. Однак після заміни на цій посаді на Лагуту переміг на виборах і став депутатом Ради саме Козир.

Однак нагадаємо, що наразі Херсонська область майже повністю є окупованою російськими військами: Україна контролює лише окремі її села біля кордонів з Миколаївською та Дніпропетровською областями.

Стосочно Янушевича зазначимо, що з 1996 року він працював у податковій інспекції Києва, з 2001 року – у Державній податковій адміністрації. У 2006-2007 роках був заступником голови ДПАУ, у 2011-2013 – заступником голови Державної міграційної служби, у 2013 - гендиректором держпідприємства "Документ", у 2013-2014 – заступником голови Державної фінансової інспекції, у 2014-2016 – виконавчим директором Українського державного центру радіочастот, з 2016 року був радником директора цього ДП.

Янушевич має звання заслуженого економіста України, кандидата економічних наук та доктора юридичних наук. Окрім цього, він є засновником та капітаном команди зі спортивного пейнтболу "Халк", майстером спорту України міжнародного класу з пейнтболу та чемпіоном світу з пейнтболу в категорії 40+.

Під час зустрічі в Офісі президента, як повідомляє пресслужба Зеленського, той вручив Янушевичу службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід і професіоналізм стануть у пригоді під час виконання завдань, поставлених перед ним як очільником важливого регіону. Глава держави також наголосив, що Херсонщина неодмінно буде звільнена від російських окупантів, а колаборанти будуть притягнуті до відповідальності.