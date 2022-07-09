Зеленський звільнив голову Херсонщини, призначивши йому тимчасову заміну

Президент Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі глави держави №477 від 9 липня. При цьому в документі зазначено, що звільнення Лагути відбулося "згідно з поданою ним заявою".

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В свою чергу, наступним указом №478 Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Херсонської ОДА на першого заступника її голови Дмитра Бутрія.

Зазначимо при цьому, що наразі голови ОДА, як, власне, і районних державних адміністрацій, мають статус начальників відповідних військових адміністрацій згідно указу, підписаного президентом в перший день повномасштабного вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, що Лагута був призначений головою Херсонської ОДА 26 жовтня 2021 року. На той час він був кандидатом на позачергових виборах депутата Верховної Ради від одномандатного округу №184 (Херсонська область), балотуючись при цьому від партії мера Херсона Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!".

Суперником Лагути на виборах був Сергій Козир, що балотувався від пропрезидентської партії "Слуга народу", очолюючи при цьому Херсонську ОДА. Відповідно, перед призначенням Лагути Зеленський Козиря з цієї посади звільнив.

Зазначимо, що грудні 2020 року Лагуту було обрано заступником голови Херсонської облради, куди він потрапив за результатами осінніх місцевих виборів, очолюючи список партії "Нам тут жити!".

У свою чергу, лідер цієї політсили Колихаєв переміг тоді на виборах мера Херсона, у зв'язку з чим склав повноваження депутата Ради, через що там лише через рік - 31 жовтня 2021 року - відбулися вибори нового члена парламенту. Переміг же на них Козир, навіть не будучи вже на тот момент головою Херсонської ОДА.

Однак сама Херсонська область наразі майже повністю є окупованою російськими військами: Україна контролює лише окремі її села на кордонах з Миколаївською та Дніпропетровською областями.