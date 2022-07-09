Зеленский уволил главу Херсонской области, назначив ему временную замену

Президент Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе главы государства №477 от 9 июля. При этом в документе указано, что увольнение Лагуты произошло "согласно поданному им заявлению".

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В свою очередь следующим указом №478 Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Херсонской ОГА на первого заместителя ее председателя Дмитрия Бутрия.

Отметим при этом, что главы ОГА, как, собственно, и районных государственных администраций, имеют сейчас статус начальников соответствующих военных администраций согласно указу, подписанному президентом в первый день полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что Лагута был назначен главой Херсонской ОГА 26 октября 2021 года. К тому времени он был кандидатом на внеочередных выборах депутата Верховной Рады от одномандатного округа №184 (Херсонская область), баллотируясь при этом от партии мэра Херсона Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!".

Соперником Лагуты на выборах был Сергей Козырь, баллотировавшийся от пропрезидентской партии "Слуга народа", возглавлявший при этом Херсонскую ОГА. Соответственно, перед назначением Лагуты Зеленский Козыря с этой должности уволил.

Отметим, что в декабре 2020 года Лагута был избран заместителем председателя Херсонского облсовета, куда он попал по результатам осенних местных выборов, возглавляя список партии "Нам здесь жить!".

В свою очередь лидер этой политсилы Колыхаев победил тогда на выборах мэра Херсона, в связи с чем сложил полномочия депутата Рады, из-за чего там только через год - 31 октября 2021 года - состоялись выборы нового члена парламента. Победил же на них Козырь, даже не будучи уже на тот момент главой Херсонской ОГА.

Однако сама Херсонская область на сегодняшний день почти полностью оккупирована российскими войсками: Украина контролирует лишь отдельные ее села на границах с Николаевской и Днепропетровской областями.