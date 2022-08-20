Хакери зламали телебачення у Криму та показали звернення Зеленського

Хакери зламали телебачення в окупованому Криму та показали звернення президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Так, замість передачі російського пропагандистського "Першого каналу" був показаний ролик зі зверненням президента Зеленського про те, що Україна поверне Крим, а також кадри Криму до окупації.

Нагадаємо, ІТ-армія заблокувала понад 600 онлайн-ресурсів за два тижні серпня, серед яких Пошта РФ та Пенсійний фонд.