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- IT и Телеком
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Хакеры взломали телевидение в Крыму и показали обращение Зеленского
Хакеры взломали телевидение в оккупированном Крыму и показали обращение президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
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Так вместо передачи российского пропагандистского "Первого канала" был показан ролик с обращением президента Зеленского о том что Украина вернет Крым, а также кадры Крыма до оккупации.
Напомним, ІТ-армия заблокировала более 600 онлайн-ресурсов за две недели августа, среди которых Почта РФ и Пенсионный фонд.