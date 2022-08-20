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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Хакеры взломали телевидение в Крыму и показали обращение Зеленского

Хакеры взломали телевидение в Крыму и показали обращение Зеленского

Хакеры взломали телевидение в оккупированном Крыму и показали обращение президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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Так вместо передачи российского пропагандистского "Первого канала" был показан ролик с обращением президента Зеленского о том что Украина вернет Крым, а также кадры Крыма до оккупации.

Напомним, ІТ-армия заблокировала более 600 онлайн-ресурсов за две недели августа, среди которых Почта РФ и Пенсионный фонд.

Автор:
Степан Крьока