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В ОП заявили про розробку маршрутів евакуації жителів Криму "на час активної деокупації"
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляє про ведення розробки владою евакуаційних маршрутів для кримчан, які захочуть поїхати з окупованого регіону на час його "активної деокупації". Про це він написав у Twitter.
"Ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації", - заявив представник ОП.
За його словами, для України життя громадян є безумовним пріоритетом, і "поки" влада просить кримчан триматися якомога далі від військових об’єктів і перевірити укриття.
Нагадаємо, що ще 16 серпня президент Володимир Зеленський закликав мешканців усіх окупованих Росією територій України, зокрема й Криму, не наближатися до російських військових об'єктів та місць зберігання окупантами військової техніки та боєприпасів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Напередодні ж глава держави зазначив, що війна, яка почалася з окупації Росією Криму, має закінчитися саме там - у звільненому Криму, і запевнив у його поверненні під контроль України.
"Хочу, щоб це розуміли окупанти: не буде їм місця на українській землі. Хтось хоче знати, які в нас плани. Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна. І так – на війні. Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону, до нашого кордону, лінія якого не змінювалась", - підкреслив він.
Зеленський додав, що для російських військових, які хочуть вижити, "настав час тікати" та їхати додому, а ті, хто бояться повертатися до себе додому в Росію, можуть здаватися в полон.
Джерело фото: ua.depositphotos.com