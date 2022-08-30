В ОП заявили о разработке маршрутов эвакуации жителей Крыма "на время активной деоккупации"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет о ведении властями разработки эвакуационных маршрутов для крымчан, которые захотят уехать из оккупированного региона во время его "активной деоккупации". Об этом он написал в Twitter.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть остров на время активной деоккупации", - заявил представитель ОП.

По его словам, для Украины жизнь граждан является безусловным приоритетом, и "пока" власти просят крымчан держаться как можно дальше от военных объектов и проверить укрытия.

Напомним, что еще 16 августа президент Владимир Зеленский призвал жителей всех оккупированных Россией территорий Украины, в том числе и Крыма, не приближаться к российским военным объектам и местам хранения оккупантами военной техники и боеприпасов.

Накануне же глава государства отметил, что война, которая началась с оккупации Россией Крыма, должна закончиться именно там - в освобожденном Крыму, и заверил в его возвращении под контроль Украины.

"Хочу, чтобы это понимали оккупанты: не будет им места на украинской земле. Кто-то хочет знать, какие у нас планы. Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так – на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе, к нашей границе, линия которой не менялась", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что для российских военных, которые хотят выжить, "пришло время бежать" и ехать домой, а боящиеся возвращаться к себе домой в Россию могут сдаваться в плен.

Источник фото: ua.depositphotos.com