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Зеленский призвал жителей оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам
Президент Владимир Зеленский призывает жителей всех оккупированных Россией территорий Украины не приближаться к российским военным объектам. Об этом он сказал в ежедневном вечернем видеообращении.
"Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, которая временно занята оккупантами. Я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, в других регионах - на юге государства, в оккупированных регионах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всех тех мест, где они хранят боеприпасы и технику, где находятся их штабы", - заявил Зеленский в видеообращении.
По его словам, причины взрывов на оккупированных территориях "могут быть разными", среди которых, как сослался на самих оккупантов Зеленский, "головотяпство".
"Но смысл у них всех один: уничтожение логистики оккупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов спасает жизнь наших людей. Чем меньше будет у оккупантов возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли", - сказал он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По мнению главы государства, очереди в эти дни на выезд из Крыма в Россию через мост доказывают, что "абсолютное большинство граждан государства-террориста уже понимают или хотя чувствуют", что Крым – не место для них.
Зеленский также поблагодарил всех украинцев, которые помогают Вооруженным силам Украины, разведке и спецслужбам ослаблять армию оккупантов. По его словам, это преимущество Украины и первопричина ее будущей победы.