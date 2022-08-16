Зеленський закликав мешканців окупованих територій не наближатися до російських військових об'єктів

Президент Володимир Зеленський закликає мешканців усіх окупованих Росією територій України не наближатися до російських військових об'єктів. Про це він сказав у щоденному вечірньому відеозверненні.

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"Щодня і щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами. Я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах - на півдні держави, в окупованих регіонах Донбасу та Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об'єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси та техніку, де знаходяться їхні штаби", - заявив Зеленський у відеозверненні.

За його словами, причини вибухів на окупованих територіях "можуть бути різними", серед яких, як послався на самих окупантів Зеленський, і "головотяпство".

"Але сенс у них усіх один: знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей. Чим менше буде у окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, тим швидше ми зможемо закінчити цю війну визволенням нашої землі", - сказав він.

На думку глави держави, черги цими днями на виїзд із Криму до Росії через міст доводять, що "абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміють чи хоча б відчувають", що Крим – не місце для них.

Зеленський також подякував усім українцям, які допомагають Збройним силам України, розвідці та спецслужбам послаблювати армію окупантів. За його словами, це перевага України та першопричина її майбутньої перемоги.