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Оккупанты приказывают засекречивать факты взрывов на военных объектах в Крыму, - разведка
Уже тысячи россиян пытаются срочно уехать с территории Крыма. Паника у оккупантов началась после серии взрывов на военных объектах. Поэтому оккупационная администрация Крыма предписывает засекречивать факты взрывов на военных объектах.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что во время специального совещания заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков приказал любым способом скрывать все взрывы на складах боеприпасов и военных объектах, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма.
В случаях, когда информация об уничтожении военных объектов будет становиться известной общественности, для того чтобы предотвратить еще большую панику, оккупанты будут рассказывать о халатности или халатности определенных должностных лиц, фамилии которых уже установлены и которые будут привлечены к ответственности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Уже тысячи россиян пытаются срочно уехать с территории Крыма. Паника у оккупантов началась после серии взрывов на военных объектах", - подчеркнули в ГУР МО.
Ранее в разведке сообщили, что российские оккупанты сейчас срочно перемещают свои самолеты и вертолеты с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы полуострова и аэродромы постоянного базирования на территории РФ.
Напомним, из-за взрывов 9 августа на аэродроме "Саки" в Новофедоровке в аннексированном Крыму оккупационные власти могут перенести запланированные на временно захваченных территориях референдумы.