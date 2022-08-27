Окупанти наказують засекречувати факти вибухів на військових об’єктах в Криму, - розвідка

Вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах. Тому окупаційна адміністрація Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму.

У випадках, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, для того щоб запобігти ще більшій паніці, окупанти розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності.

"Вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах", - підкреслили у ГУР МО.

Раніше у розвідці повідомили, що російські окупанти наразі терміново переміщують свої літаки та гелікоптери з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми півострову та аеродроми постійного базування на території РФ.

Нагадаємо, через вибухи 9 серпня на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, що в анексованому Криму, окупаційна влада може перенести заплановані на тимчасово захоплених територіях референдуми.