Зеленский о контрнаступлениях: "ВСУ не нуждаются в каких-то анонсах, и конкретики о планах вы не услышите"

Президент Владимир Зеленский отмечает, что контрнаступательные действия украинской армии не нуждаются в анонсировании, поскольку такая их задача очевидна, а ответственные лица должны не разглашать конкретную информацию о таких действиях. Об этом он сказал в очередном вечернем видеообращении.

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По словам главы государства, война, которая началась с оккупации Россией Крыма и попытки захватить Донбасс, должна закончиться именно там – в освобожденном Крыму, в освобожденных городах Донбасса, с выходом украинских военных на государственную границу Украины.

"Мы всегда помнили эту нашу цель, мы о ней не забываем. ВСУ, наша разведка, наши силы обороны делают все свое дело. Я уверен, что вы все понимаете, что происходит, за что мы боремся и чего стремимся. И наши воины не требуют никаких анонсов или информационных волн в спину", - указал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина "возвращает свое и будет возвращать" - Харьковщину, Луганщину, Донетчину, Запорожье, Херсонщину, Крым, а также всю акваторию Черного и Азовского морей "от Змеиного до Керченского пролива".

"Это будет. Это наше. И так же, как это понимает наше общество, я хочу, чтобы это понимали оккупанты: не будет им места на украинской земле. Кто-то хочет знать, какие у нас планы. Вы не услышите конкретики ни от какого действительно ответственного лица. Потому что это война. И так – на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе, к нашей границе, линия которой не менялась. Оккупанты ее хорошо знают", - отметил он.

Глава государства добавил, что для российских военных, которые хотят выжить, "пришло время бежать" и ехать домой, а боящиеся возвращаться к себе домой в Россию могут сдаваться в плен, и Украина гарантирует им выполнение всех норм Женевских конвенций.

"Если они меня не услышат, будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине. И это не что-то особенное. Это не что-то такое, что якобы началось. Мы говорим об этом 187 дней", – подчеркнул он.

Зеленский также сообщил, что провел в понедельник совещания с военными, с представителями военно-промышленного сектора и с членами правительства, но не стал рассказывать деталей.

"Важные совещания, важная тематика. Озвучивать ее неправильно. Но результат со временем видят все, видят когда наши защитники уничтожают логистику, базы, командные центры врага. Это продолжим", - анонсировал президент.

Отметим, что 29 августа в украинском информпространстве распространилась информация о том, что украинская армия пошла в контрнаступление, в том числе прорвала первую линию обороны российско-оккупационных войск в Херсонской области.