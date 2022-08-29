В Херсонской области убит коллаборант Ковалев

Также была ранена девушка коллаборанта, которая сейчас находится в реанимации.

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Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп предателя Алексея Ковалева. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего "министра" сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили", - написал Хлань.

Позже он добавил, что смерть коллаборанта подтвердили российские СМИ.

"Российские пропагандисты подтверждают смерть нардепа-изменника Алексея Ковалева. Его тело нашли дома в Голой Пристани. Рядом лежало ружье, зарегистрированное на самого Ковалева. Кто стрелял — пока неизвестно. Швейкой в шею также ранили его девушку, которая сейчас в реанимации", - пишет Хлань.

Напомним, что в Запорожской области был ликвидирован один из организаторов псевдореферендума .