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В Херсонской области убит коллаборант Ковалев
Также была ранена девушка коллаборанта, которая сейчас находится в реанимации.
Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
"Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп предателя Алексея Ковалева. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего "министра" сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили", - написал Хлань.
Позже он добавил, что смерть коллаборанта подтвердили российские СМИ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Российские пропагандисты подтверждают смерть нардепа-изменника Алексея Ковалева. Его тело нашли дома в Голой Пристани. Рядом лежало ружье, зарегистрированное на самого Ковалева. Кто стрелял — пока неизвестно. Швейкой в шею также ранили его девушку, которая сейчас в реанимации", - пишет Хлань.
Напомним, что в Запорожской области был ликвидирован один из организаторов псевдореферендума .