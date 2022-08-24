В Запорізькій області ліквідували одного з організаторів псевдореферендуму

У Запорізькій області сили спротиву ліквідували одного з поплічників колаборанта Євгена Балицького — голову окупаційної адміністрації Михайлівського району Івана Сушка.

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Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він відповідав за організацію так званого "референдума" на "своїй ділянці" тимчасово окупованих територій.

"Тепер питання про бодай будь-яке "голосування" у Михайлівській громаді, навіть для картинки росЗМІ, буквально підірване й зависло в повітрі", — зазначив Федоров.

Він додав, що партизани вже готуються ліквідувати інших колаборантів, особливо тих, хто долучився до організації псевдореферендуму.

Сушко до того, як отримав нову "посаду", працював тамадою на весіллях, а у період новорічних свят — дідом Морозом.

Раніше повідомлялося, що в Мелітополі вранці 12 серпня пролунав гучний вибух. Тоді стало відомо, що поранення дістав один з очільників так завного “виборчого штабу” російської політичної партії “Єдіная Росія” Олег Шостак. Він не зможе сидіти на стільці рівно - його частину тіла для сидіння буквально підірвано.