В Запорожской области силы сопротивления ликвидировали одного из приспешников коллаборанта Евгения Балицкого — главу оккупационной администрации Михайловского района Ивана Сушка.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отвечал за организацию так называемого "референдума" на "своем участке" временно оккупированных территорий.

"Теперь вопрос о хоть каком-либо "голосовании" в Михайловской громаде, даже для картинки росСМИ, буквально подорван и завис в воздухе", - отметил Федоров.

Он добавил, что партизаны уже готовятся ликвидировать других коллаборантов, особенно присоединившихся к организации псевдореферендума.

Сушко до того, как получил новую "должность", работал тамадой на свадьбах, а в период новогодних праздников - дедом Морозом.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе утром 12 августа раздался громкий взрыв. Тогда стало известно, что ранения получил один из руководителей так называемого "избирательного штаба" российской политической партии "Единая Россия" Олег Шостак. Он не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана.