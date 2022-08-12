В Мелитополе прогремел взрыв - одного из организаторов псевдореферендума госпитализировали

В одном из дворов по улице Гоголя в микрорайоне Мелитополя утром 12 августа раздался громкий взрыв. Известно, что ранение получил один из руководителей так называемого "избирательного штаба" российской политической партии "Единая Россия" Олег Шостак. Он занимался подготовкой псевдореферендума. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

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Шостак раньше работал на пропагандистском телевидении, которое транслировалось в Мелитополе после оккупации города.

"Итог: теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана", - рассказал Федоров.

До этого в городе был взорван главный штаб "Единой России" по пр. Б. Хмельницкого. Там россияне формировали фальшивые списки и осуществляли подкуп избирателей. Неделей ранее сожгли дом коллаборантки - сожительницы оккупационного коменданта одного из поселков Мелитопольского района, всеми способами активно готовившегося к "референдуму".

"Охота на организаторов "референдума" продолжается! Мы благодарны сотням мелитопольцев, которые ежедневно информируют нас об активистах и членах избиркомов на анонимный электронный ящик [email protected] Ни одно ваше сообщение не остается без внимания", — обратился мэр к горожанам.

Предварительно известно, что взрывы в Мелитополе – результат работы украинских партизан.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия пойдет по пути проведения на оккупированных ею территориях Херсонской и Запорожской областей так называемых "референдумов" относительно их будущего, это закроет любую возможность дальнейших переговоров с Украиной.

При этом недавно стало известно, что из-за взрывов 9 августа на аэродроме "Саки" в Новофедоровке в аннексированном Крыму оккупационные власти могут перенести запланированные на временно захваченных территориях референдумы.