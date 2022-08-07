РФ закроет возможность переговоров с Украиной, если устроит "референдумы" на оккупированных территориях - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что если Россия пойдет по пути проведения на оккупированных ею территориях Херсонской и Запорожской областей так называемых "референдумов" относительно их будущего, это закроет любую возможность дальнейших переговоров с Украиной. Об этом он сказал в ежедневном вечернем видеообращении.

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"В это летнее время еженедельно появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга нашего государства... Если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно потребуются в определенный момент", - считает президент.

При этом он дал понять, что все причастные к организации указанных мероприятий столкнутся с уголовным преследованием со стороны украинской юстиции.

"Хочу сказать очень простую вещь: все, кто помогает оккупантам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать - отвечать перед Украиной. Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы своего не отдадим ничего", - подчеркнул он.

Напомним, что в последнее время военная разведка и спикеры из действовавших на оккупированной ныне территории украинских органов власти регулярно заявляют о подготовке россиянами фейковых "референдумов", причем это якобы происходит не только на юге Украины, но и на территории Донецкой и Луганской областей, которые сама Россия признает "независимыми государствами ДНР и ЛНР". Однако ни формулировки вопросов вероятных "референдумов", ни точные даты их проведения пока не называются.