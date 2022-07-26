СБУ викрила плани РФ щодо псевдореферендуму з приєднання окупованих регіонів України

Росія розпочала активну фазу підготовки псевдореферендуму з незаконного "приєднання" тимчасово окупованих територій сходу та півдня України.

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як свідчить масив інформації, зібраний співробітниками української спецслужби, для проведення так званого "волевиявлення" ворог планує використати проросійську організацію "Донецька республіка".

"Раніше вона діяла лише на території терористичної організації "ДНР", але зараз її географію розширяють. Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти – "большая россия"", - повідомляють в СБУ.

За інформацією відомства, у складі цього утворення уже активно діє понад 1 000 "активістів", які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій. Серед них – агітатори, блогери та "дружинники", які співпрацюють з окупантами.

Фактично, вони вербують людей, закликаючи їх приєднатися до організації. Вони охопили уже понад 200 тис. місцевого населення.

"Кремлівські куратори планують задіяти підконтрольні медіа-ресурси, щоб охопити своєю пропагандою про фейкові заходи понад 50 млн глядачів з Росії та сходу України", - зазначають у відомстві.

Крім того, загарбники планують перекинути до регіону більше 1 тис. російських "експертів" і "добровольців" для розхитування внутрішньої обстановки на свою користь.

За даними СБУ, вони мають організовувати незаконні масові зібрання, поширювати агітацію на підтримку псевдореферендуму і облаштовувати "виборчкоми". В подальшому планують підготувати звернення нібито від місцевих жителів до керівництва окупаційної адміністрації щодо "приєднання" Донеччини до РФ. У розпорядженні СБУ уже є декілька таких документів, які вдалося перехопити.

Для посилення "електоральної підтримки" загарбники пропонують продуктові набори, стартові пакети російських мобільних операторів і пропагандистські газети.

Крім того, для поширення сепаратистських ідей ворог планує створити розгалужену мережу так званих "активістів" у Херсонській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях – щоб за потреби "розгорнути" масштабну підривну діяльність.

Наразі Служба безпеки встановила особи і місцезнаходження організаторів та виконавців цих злочинів. Тривають комплексні дії для їх притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, російські окупанти планують 11 вересня провести так званий референдум про приєднання Донецької області до країни-агресора Росії.