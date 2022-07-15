ЦВК закликала українців на окупованих територіях не брати участі у псевдореферендумах РФ

Центральна виборча комісія звернулась до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань щодо оперативного розслідування для недопущення організації та проведення незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях та закликала громадян України, які там проживають, не брати участі у псевдореферендумах.

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Про це йдеться у заяві ЦВК у Facebook.

У комісії наголосили, що готують організувати на тимчасово окупованих територіях України - Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях - псевдореферендуми для зміни їх правового статусу.

"Усі спроби РФ отримати контроль над частиною території України - це грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у зв’язку з організацію Росією псевдореферендумів, ЦВК затвердила постановою Заяву та звернулась до МЗС з проханням донести її текст до іноземних держав та міжнародних організацій, які ЦВК закликала:

засудити спроби РФ провести на тимчасово окупованих територіях України псевдореферендуми;

не брати участі та не сприяти їх організації та проведенню в будь-яких формах;

не визнавати жодних результатів таких "народних волевиявлень";

застосувати персональні санкції стосовно громадян РФ, причетних до організації заходів щодо підготовки та проведення псевдореферендумів;

посилити політико-дипломатичний тиск на РФ та подати їй чіткі сигнали щодо невідворотних негативних наслідків для неї за чергову спробу протиправної зміни міжнародно визнаних кордонів України.

Також Комісія звернулась до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань щодо оперативного розслідування для недопущення організації та проведення незаконних референдумів та закликала громадян України, які проживають на окупованих територіях, не брати участі у псевдореферендумах.

Нагадаємо, як повідомляє українська розвідка, у Херсоні окупанти складають артилерійські снаряди у будівлі драматичного театру імені Миколи Куліша. Також окупаційна влада продовжує підготовку до "референдуму".