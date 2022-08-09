- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
СБУ объявила подозрение 17 коллаборантам, которые вступили в "МВД" оккупантов в Запорожской области
Служба безопасности Украины идентифицировала всех коллаборантов, которые вступили в “МВД” оккупантов в Запорожской области и объявила подозрение 17 из них. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, одним из руководителей "МВД" оккупантов был назначен бывший охранник депутата-предателя Евгения Балицкого, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в регионе.
"По заданию российских кураторов, так называемое "МВД" подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяются репрессивные методы, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам. Задокументированы факты похищения людей, которым потом совершали насилие или угрожали физической расправой", — сообщает СБУ.
Также сообщается, что коллаборанты незаконно проникают в дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. После таких "обысков" из домов исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи владельцев.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, коллаборанты обкладывали "данью" местных предпринимателей, в том числе руководителей фермерских хозяйств, за возможность вести коммерческую деятельность.
В ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения.
СБУ опубликовала списки руководителей оккупационного "МВД":
Селиванов О.С. – заместитель начальника «областного» управления;
Кошель О.В. – начальник Мелитопольского межрайонного управления;
Чудак В.В. – начальник Каменко-Днепровского райотдела;
Ракитянский С.А. – первый заместитель Бердянского горотдела;
Орлов В.В. – начальник отдела уголовного розыска Мелитопольского межрайонного управления;
Алипов О.Е. – заместитель начальника Токмакского райотдела;
Шопов С.П. – начальник «народной милиции» во временно оккупированном поселке Большая Белозерка Васильевского района;
Митленко Ю.В. - начальник паспортного стола Токмакского межрайонного отдела;
Михеев В.В. – начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в Мелитополе".
В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, СБУ задокументировала преступную деятельность лиц, причастных к незаконному вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью более 200 миллионов долларов с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.