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В Україні запустили чатбот з питань евакуації та надання гумдопомоги
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запустило чатбот для звернень українців, які потребують евакуації чи гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що чат-ботом Minre_1548_Help_Bot також зможуть скористатися примусово депортовані до РФ або інших країн громадяни України, які хочуть повернутись на Батьківщину.
Крім того, у Мінреінтеграції працює над організацією безкоштовного гуманітарного евакуаційного маршруту для примусово вивезених до РФ українців за напрямом Естонія – Латвія – Литва – Польща.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У відомстві також зазначили, що продовжують координувати евакуацію населення з територій, де ведуться бойові дії, тимчасово окупованих та деокупованих територій.
У відомстві нагадали, що гаряча лінія Мінреінтеграції з кризових питань 15-48 працює у режимі 24/7. Також можна звернутися через мобільні застосунки WhatsUpp/Telegram/Viber за номером +38(096) 0788433.
Зазначимо, Херсонська обласна військова адміністрація закликає мешканців деокупованих населених пунктів регіону евакуюватися на зимовий період.