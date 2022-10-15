Які області України прийняли найбільше переселенців

Через війну внутрішньо переміщеними особами стали сім мільйонів жителів України, в тому числі мільйон дітей.

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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На сьогодні 5670 місць компактного проживання для переселенців прихистили близько 1 мільйона громадян.

Лідером за кількістю внутрішніх переселенців став східний регіон України.

Наразі у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій областях перебуває 1,9 мільйона ВПО.

1,7 мільйона осіб обрали місцем тимчасового проживання захід України. Це Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська, Волинська області.

Північний регіон (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська області) прийняв 1,6 мільйона ВПО.

Центральний (Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина) прийняли 1 мільйон осіб.

Південний (Одеса, Миколаїв) прихистив 0,7 мільйона вимушених переселенців.

У Мінінтеграції зауважили. що на сьогодні триває евакуація зі щойно звільнених від окупантів місць та з особливо небезпечних регіонів.

Зазначимо, з жовтня Кабмін збільшив виплати за прихисток переселенців до 900 гривень на місяць.

Також всі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок “Дія”, але не отримали її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня.