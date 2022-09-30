Кабмін збільшив виплати за прихисток переселенців до 900 гривень на місяць з жовтня

Кабінет міністрів 30 вересня схвалив постанову, згідно з якою вже з наступного дня, 1 жовтня, збільшується розмір компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у межах програми "Прихисток". Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій.

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Програма передбачає державну компенсацію за житлово-комунальні послуги тим, хто безоплатно прихистив внутрішньо переміщених осіб з таких територій чи із зон бойових дій.

"Власники житла, що розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 гривень замість 450 за кожну таку особу на місяць. Це стало можливим завдяки оновленому меморандуму про співпрацю, який від імені уряду уклав Мінрегіон із Товариством Червоного хреста України", - зазначають у відомстві.

В свою чергу представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі уточнив, що мова йде про компенсацію з розрахунку 30 гривень за кожен людино-день.

Причиною рішення вказано додаткове фінансове навантаження у період опалювального сезону. При цьому воно має конкретний період дії, а саме до кінця березня 2023 року.

"Унормовано з метою забезпечення своєчасності здійснення виплат компенсації можливість передачі даних з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, а в разі відсутності відповідних технічних можливостей – за допомогою електронної пошти", - додав також Мельничук.

Зазначимо, що хоча рішення про збільшення виплат за програмою "Прихисток" удвічі з 450 гривень на місяць з жовтня було ухвалене в останній день, воно неодноразово анонсувалося ще місяць тому.