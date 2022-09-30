Кабмин увеличил выплаты для приютивших переселенцев до 900 гривен в месяц с октября

Кабинет министров 30 сентября принял постановление, согласно которому уже со следующего дня, 1 октября, увеличивается размер компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам в рамках программы "Прихисток". Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

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Программа предусматривает государственную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги тем, кто безвозмездно приютил внутренне перемещенные лица с таких территорий или из зон боевых действий.

"Владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 за каждое такое лицо в месяц. Это стало возможным благодаря обновленному меморандуму о сотрудничестве, который от имени правительства заключил Минрегион с Обществом Красного креста Украины", - отмечают в ведомстве.

В свою очередь представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале уточнил, что речь идет о компенсации из расчета 30 гривен за каждый человеко-день.

Причиной решения указана дополнительная финансовая нагрузка в период отопительного сезона. При этом он имеет конкретный период действия, а именно до конца марта 2023 года.

"Унормирована с целью обеспечения своевременности осуществления выплат компенсации возможность передачи данных с использованием системы электронного взаимодействия органов исполнительной власти, а в случае отсутствия соответствующих технических возможностей - посредством электронной почты", - добавил также Мельничук.

Отметим, что хотя решение об увеличении выплат по программе "Прихтисток" вдвое с 450 гривен в месяц с октября было принято в последний день, оно неоднократно анонсировалось еще месяц назад.