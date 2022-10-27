Арештовані готелі можуть перетворити на житло для ВПО

Міністерство економіки ініціювало роботу над створенням механізму передачі майна, яке було заарештовано та передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), на державний баланс з метою перетворити нерухомість на житло для внутрішньо переміщених осіб.

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Про це 27 жовтня повідомила пресслужба Мінекономіки.

Це питання обговорили між собою очільниця відомства Юлія Свириденко, голова комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, а також представники міністерств, Фонду державного майна України, АРМА, Державного бюро розслідувань (ДБР) та інші.

В АРМА пояснили, що ідея нового механізму полягає в тому, що поки йде розслідування до рішення суду щодо того чи іншого об’єкта, який заарештований і знаходиться в розпорядженні агентства, таке майно буде використовуватися для потреб внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

"Зараз у нас є близько 80 об’єктів нерухомості, які ми можемо виставляти на конкурс з пошуку нових управителів. Це бази відпочинку та готелі, за якими йдуть судові тяжби, вони заарештовані та знаходяться в управлінні АРМА. До складу кожного готелю чи бази відпочинку може входити декілька об’єктів нерухомості. Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий управитель має забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб", — розповів т.в.о голови АРМА Дмитро Жоравович.

За результатами обговорення агентству доручили опрацювати питання щодо можливості встановлення у договорах управління активами обов’язку для управителів щодо передачі частини активів на соціальні потреби:

для розміщення у безпечних регіонах внутрішньо переміщених осіб;

для реабілітації військовослужбовців;

інші соціальні потреби, обумовлені наслідками воєнної агресії проти України.

На конкурси з пошуку нових управителів з обов’язковим розміщенням на частині таких об’єктів ВПО пропонується передати 5 готелів, 24 санаторії та нежитлові приміщення у різних регіонах України. До списку увійшли такі комплекси:

м. Київ, Київська область:

готель "Дружба";

готель "Турист";

станція технічного обслуговування транспорту;

бюро подорожей та екскурсій;

санаторій "Жовтень" в Конча-Заспі;

оздоровчий табір "Переяславський";

санаторій "Дубки" (Ірпінь).

Дніпропетровська область:

санаторій "Курорт Орлівщина";

офісне приміщення.

Закарпатська область, м. Івано-Франківськ, м. Львів, м. Ужгород:

санаторій "Верховина";

санаторій "Карпатські Зорі";

готель-гуртожиток "Прикарпаття";

санаторій "Клінічний Санаторій Карпати";

санаторій "Шаян";

ІІІ поверх адмінбудівлі;

санаторій "Синяк";

санаторій "Сонячне Закарпаття";

санаторій "Поляна";

санаторій "Квітка Полонини";

санаторій "Моршин курорт".

Полтавська область:

база відпочинку "Сонячна";

туристичний готель "Кремінь";

уолишній пансіонат "Нові Санжари";

нежитлові приміщення.

Вінницька область:

санаторій "Хмільник".

Одеська область:

санаторій "ім. Пирогова";

санаторій "Горького";

санаторій "Затока";

санаторій "Кароліно-Бугаз".

Донецька область:

санаторій "Донбас";

санаторій "Слов’янський".

Миколаївська область:

санаторій "Прибій";

санаторій "Очаків";

курортний готель "Роксолана".

Раншіе стало відомо, що на сьогодні 5670 місць компактного проживання для переселенців прихистили близько 1 мільйона громадян. Зазначимо, з жовтня Кабмін збільшив виплати за прихисток переселенців до 900 гривень на місяць.

Також всі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок “Дія”, але не отримали її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня.