В Міносвіти назвали, скільки коштуватиме переведення на бюджет студентів-ВПО та дітей захисників України

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет оцінює вартість реалізації рішення уряду про можливість переведення на навчення за рахунок бюджету дітей учасників бойових дій та мешканців особливо небезпечних територій у суму близько 9 мільярдів гривень. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

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"Через пов'язані з війною обставини таке рішення потребуватиме додатково близько 9 мільярдів гривень до 2025 року включно. У 2022 році ця сума становить понад 363 мільйона гривень", – зазначив він. За словами міністра, в 2023 році на це знадобиться 3,9 мільярда гривень, а в 2024 році - більше 3,3 мільярда.

За даними Шкарлета, максимально очікувана у цьому році кількість таких студентів складає 87 тисяч. Нині ж підтверджено вже близько 46 тисяч, і цей процес триває.

Крім цього, говорячи про формат роботи шкіл, чиновник повідомив, що наразі в Україні 3083 шкіл працюють у очному форматі, 3503 – у змішаному, а 6340 – в онлайн-форматі.

Міністр зазначив, що графік переходу на канікули визначають засновники навчальних закладів на підставі низки критеріїв, але загальна тенденція каже, що у більшості шкіл канікули розпочнуться з 29 жовтня.

Нагадаємо, що 21 жовтня Кабінет міністрів затвердив порядок переведення на навчання за кошти державного бюджету окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які були зараховані на навчання до 2021 року включно на місця за контрактом.