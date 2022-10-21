Кабмін схвалив переведення на бюджет студентів-ВПО, дітей захисників України та самих захисників

Кабінет міністрів 21 жовтня затвердив порядок переведення на навчання за кошти державного бюджету окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які були зараховані на навчання до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє Міністерство освіти і науки, до цих категорій належать діти (до 23 років) загиблих чи померлих захисників України; діти (до 23 років) учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; а також самі учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Крім того, рішення стосується людей, які проживають на чи перемістилися з окупованої Росією території України в умовах воєнного стану; або які проживають на території громад, розташованих в зоні бойових дій чи окупації, і були "станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року" включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції.

"Переведення на бюджетні місця десятків тисяч студентів у найближчі місяці потребуватиме великих організаційних зусиль та фінансової підтримки держави. Президент України доручив Міністерству освіти і науки України та іншим державним замовникам провести цю роботу у стислі строки і продовжувати її надалі", – зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет.

В свою чергу, як зазначив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в цьому році на переведення на бюджет студентів-контрактників з цих категорій буде виділено 363 мільйони гривент.

"Загалом ми говоримо в цьому році про більш ніж 80 тисяч людей. Цьогоріч держава виділить для відповідного проекту 363 мільйони гривень. В умовах складної економічної ситуації для переселенців, а також для підтримки українців, які захищали та захищають Україну, уряд вважає цей проект правильним і справедливим рішенням", — підкреслив глава Кабміну.

Нагадаємо також, що в липні Кабмін розпорядився виділити з резервного фонду держбюджету кошти для компенсації витрат вишам за навчання 13 тисяч студентів, які мали заборгованість за другий семестр.

Джерело фото: ua.depositphotos.com