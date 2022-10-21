Кабмин одобрил перевод на бюджет студентов-ВПЛ, детей защитников Украины и самих защитников

Кабинет министров 21 октября утвердил порядок перевода на обучение за счет средств государственного бюджета отдельных категорий соискателей профессионального высшего образования, которые были зачислены на обучение до 2021 года включительно на места, финансируемые за средства физических или юридических лиц.

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Как сообщает Министерство образования и науки, к этим категориям относятся дети (до 23 лет) погибших или умерших защитников Украины; дети (до 23 лет) участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны; а также сами участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны.

Кроме того, решение касается людей, проживающих на или переместившихся с оккупированной Россией территории Украины в условиях военного положения; или проживающих на территории общин, расположенных в зоне боевых действий или оккупации, и которые были "по состоянию на 15 октября и 15 февраля соответствующего года" включены в перечень, утвержденный Минреинтеграции.

"Перевод на бюджетные места десятков тысяч студентов в ближайшие месяцы потребует больших организационных усилий и финансовой поддержки государства. Президент Украины поручил Министерству образования и науки Украины и другим государственным заказчикам провести эту работу в сжатые сроки и продолжать ее в дальнейшем", - отметил министр образования Сергей Шкарлет.

В свою очередь, как отметил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль, в этом году на перевод на бюджет студентов-контрактников из этих категорий будет выделено 363 миллиона гривен.

"В целом мы говорим в этом году о более чем 80 тысячах людей. В этом году государство выделит для соответствующего проекта 363 миллиона гривен. В условиях сложной экономической ситуации для переселенцев, а также для поддержки украинцев, защищавших и защищающих Украину, правительство считает этот проект правильным и справедливым решением", - подчеркнул глава Кабмина.

Напомним также, что в июле Кабмин распорядился выделить из резервного фонда госбюджета средства для компенсации расходов вузам за обучение 13 тысяч студентов, имевших задолженность за второй семестр.

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