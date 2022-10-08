Кабмин разрешил зачислять в вузы абитуриентов из прифронтовых районов без паспорта

Кабинет министров 8 октября утвердил особый порядок зачисления в высшие учебные заведения абитуриентов, поступающих с оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов.

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Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмигаль, в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, или военно-учетного документа зачисление будет происходить на основании свидетельства о рождении с последующим письменным обязательством оформить необходимые документы.

Также Кабмин одобрил порядок выделения из резервного фонда госбюджета средств для компенсации вузам стоимости обучения студентов. Это касается тех семей, чей среднемесячный доход на человека не превышает размера минимальной зарплаты. В целом на выплату таких компенсаций еще 15 июля Кабмин предусмотрел 86,8 миллиона гривен.

"В результате вооруженной агрессии РФ создались условия, при которых физические лица, оплачивающие обучение студентов-контрактников, потеряли платежеспособность и не смогли оплатить обучение соискателей высшего образования за ІІ семестр 2021/2022 учебного года в соответствии с заключенными договорами. Как следствие – у учреждений высшего образования образовалась задолженность", - объясняют ситуацию в Министерстве образования и науки.

В свою очередь, это не позволило рассчитаться с преподавателями, в частности, выплатить им в полном объеме отпускные и помощь на оздоровление к ежегодному отпуску, а также рассчитаться за потребленные коммунальные услуги.

Как подчеркивают в правительстве, утверждение указанного порядка будет гарантировать вузам возмещение средств, задолженных физлицам, заключившим договоры на обучение студентов-контрактников, а соответствующим физлицам такие средства должны быть списаны.

Напомним также, что недавно Кабмин предусмотрел возможность подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней - только по свидетельским показаниям, если соответствующее предприятие оказалось на оккупированной или прифронтовой территории.