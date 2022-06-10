Абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в украинские вузы

Выпускники школ на временно оккупированных территориях, желающие поступить в украинские высшие учебные заведения, смогут это сделать, даже если не могут выехать на подконтрольную ВСУ территорию. Такие абитуриенты смогут сдать необходимые экзамены дистанционно.

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Об этом сообщила глава подкомитета Верховной Рады Юлия Гришина.

Абитуриенты, не имеющие возможности выехать из временно захваченных населенных пунктов и пройти национальный мультипредметный тест, смогут сдать вступительные экзамены в формате дистанционного индивидуального устного собеседования или творческого конкурса.

Более того, для тех, кто претендует только на платное обучение, достаточно будет подать только мотивационное письмо.

"Поступающие, которые получат положительные результаты на вступительных экзаменах, смогут воспользоваться специальной квотой (квота-2) в вузах или гарантированно поступить в учреждения профессионального высшего образования", - добавила Гришина.

Кроме того, Украинские абитуриенты, желающие поступить в вузы в Украине, но сейчас находящиеся в странах Европы, могут сдать ВНО-2022 по месту временного проживания.

При этом в Украине Верховная Рада отменила проведение в 2022 году государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания. Вместо этого будет национальный мультипредметный тест.