Абітурієнти з окупованих територій зможуть вступити до українських ВНЗ

Випускники шкіл на тимчасово окупованих територіях, які бажають вступити в українські вищі навчальні заклади, зможуть це зробити навіть якщо не можуть виїхати на підконтрольну ЗСУ територію. Такі абітурієнти зможуть скласти необхідні іспити дистанційно.

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Про це повідомила голова підкомітету Верховної Ради Юлія Гришина.

Абітурієнти, які не мають можливості виїхати з тимчасово захоплених населених пунктів та пройти національний мультипредметний тест, зможуть скласти вступні іспити у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди чи творчого конкурсу.

Більше того, для тих, хто претендує лише на платне навчання, достатньо подати лише мотиваційний лист.

"Вступники, які отримають позитивні результати на вступних іспитах, зможуть скористатися спеціальною квотою (квота-2) у вузах або гарантовано вступити до закладів професійної вищої освіти", - додала Гришина.

Крім того, українські абітурієнти, які бажають вступити до вузів в Україні, але зараз перебувають у країнах Європи, можуть здати ЗНО-2022 за місцем тимчасового проживання.

При цьому в Україні Верховна Рада скасувала проведення у 2022 році державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування. Натомість буде національний мультипредметний тест.