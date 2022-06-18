Переселенцы смогут бесплатно восстанавливать паспорта, — Верещук

В Украине упростят процедуру возобновления паспортов для внутренне перемещенных лиц и депортированных. В частности, ВПЛ освободят от уплаты сбора за оформление утраченных или украденных паспортов.

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Такое решение приняли на межведомственном совещании по паспортным документам для ВПЛ и депортированных, сообщила в своем Facebook вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Кроме того, если человек потерял паспорт, то получить соцвыплаты он сможет со справкой от Государственной миграционной службы Украины, пока не оформит паспорт.

Если документ нужно оформить украинцу, находящемуся в другой стране, где нет украинского консула, то этим также будет заниматься ГМС.

В случае, когда технически невозможно обеспечить электронную подпись в паспортном чипе, паспорта можно будет выдать без него.

Ранее Кабинет министров разрешил выдавать паспорт гражданина Украины и украинский загранпаспорт в других странах. Паспорта украинцы смогут получать за рубежом в рамках экспериментальной программы, которая будет действовать два года.

Напомним также, что украинцам продлили возможность пересечения границы по внутренним паспортам. Решение принято на основании ранее достигнутых договоренностям с сопредельными странами.