Переселенці матимуть змогу безкоштовно відновлювати паспорти, — Верещук

В Україні спростять процедуру відновлення паспортів для внутрішньо переміщених осіб та депортованих. Зокрема, ВПО звільнять від сплати збору за оформлення втрачених або вкрадених паспортів.

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Таке рішення ухвалили на міжвідомчій нараді з паспортних документів для ВПО та депортованих, повідомила у своєму Facebook віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук.

Крім того, якщо людина втратила паспорт, то отримати соцвиплати вона зможе з довідкою від Державної міграційної служби України, доки не оформить паспорт.

Якщо документ потрібно оформити українцеві, який перебуває в іншій країні, де немає українського консула, то цим також займатиметься ДМС.

Якщо технічно неможливо забезпечити електронний підпис у паспортному чіпі, паспорти можна буде видати без нього.

Раніше Кабінет Міністрів дозволив видавати паспорт громадянина України та український закордонний паспорт в інших країнах. Паспорти українці зможуть отримувати за кордоном у рамках експериментальної програми, яка діятиме два роки.

Нагадаємо також, що українцям продовжили можливість перетину кордону за внутрішніми паспортами. Рішення прийнято на підставі раніше досягнутих домовленостей із суміжними країнами.