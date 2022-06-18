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Переселенці матимуть змогу безкоштовно відновлювати паспорти, — Верещук
В Україні спростять процедуру відновлення паспортів для внутрішньо переміщених осіб та депортованих. Зокрема, ВПО звільнять від сплати збору за оформлення втрачених або вкрадених паспортів.
Таке рішення ухвалили на міжвідомчій нараді з паспортних документів для ВПО та депортованих, повідомила у своєму Facebook віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук.
Крім того, якщо людина втратила паспорт, то отримати соцвиплати вона зможе з довідкою від Державної міграційної служби України, доки не оформить паспорт.
Якщо документ потрібно оформити українцеві, який перебуває в іншій країні, де немає українського консула, то цим також займатиметься ДМС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Якщо технічно неможливо забезпечити електронний підпис у паспортному чіпі, паспорти можна буде видати без нього.
Раніше Кабінет Міністрів дозволив видавати паспорт громадянина України та український закордонний паспорт в інших країнах. Паспорти українці зможуть отримувати за кордоном у рамках експериментальної програми, яка діятиме два роки.
Нагадаємо також, що українцям продовжили можливість перетину кордону за внутрішніми паспортами. Рішення прийнято на підставі раніше досягнутих домовленостей із суміжними країнами.