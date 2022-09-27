Кабмин разрешил подтверждать трудовой стаж по свидетельским показаниям, если документы уничтожила война

Кабинет министров предусмотрел возможность подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней по свидетельским показаниям. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Согласно изменениям, внесенным в соответствующий порядок, это будет возможно в случае размещения предприятия, учреждения, организации или их правопреемников на временно оккупированной Россией территории Украины, в районе проведения АТО или на территории проведения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Также соответствующая норма привязана к официальному списку общин, которые расположены в районе проведения военных (боевых) действий или находятся/находились во временной оккупации, окружении (блокировке), который был введен в апреле и периодически пересматривается Министерством по реинтеграции оккупированных территорий.

Кроме того, по свидетельским показаниям можно будет устанавливать стаж в случае, когда имущество (документы) лица на территории Украины были повреждены или уничтожены в результате военных (боевых) действий, при условии документального подтверждения их повреждения или уничтожения.

Напомним также, что 16 сентября Кабмин разрешил выдавать пенсии на прифронтовых территориях наличными по соответствующему заявлению получателя. Заявление на пенсию в таких общинах теперь можно подавать через главу общины или местного старосту. Раньше для этого нужно было лично идти в отделение Пенсионного фонда.

Тогда же правительство передало полномочия по подготовке выплатных документов и проведению финансирования выплат субсидий и льгот Пенсионному фонду. Тот приступит к выплатам, назначенным органами социальной защиты населения, уже с 1 октября. С 1 декабря фонд будет и назначать, и выплачивать субсидии и льготы.