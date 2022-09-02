Мінсоцполітики ініціює призначення субсидій та пільг через Пенсійний фонд: навіщо це потрібно

Міністерство соціальної політики пропонує оновити механізм призначення субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, через задіяння Пенсійного фонду. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Там нагадують, що зараз прийом документів і призначення субсидій і пільг здійснюється управліннями соціального захисту населення на місцевому рівні, причому з прив’язкою до місця, де розміщено відповідне управління.

Оригіналом же поданих документів та виплатних документів є паперова форма, а це стало небезпечним в умовах загрози бойових дій чи окупації, адже опрацювання заяв на субсидії та пільги в громадах, де тривають бойові дії або які були окуповані, неможливе.

"В тих громадах, куди переміщаються громадяни, процедура призначення - складна і тривала. Адже при зміні місця проживання, людина має повідомити УСЗН, де перебувала на обліку, для припинення надання виплат, а потім звернутися до УСЗН за новим місцем проживання для переведення отримання виплати. Це займає від кількох тижнів до кількох місяців, протягом яких людина залишається без виплат", - зазначають у відомстві.

Тому аби захистити право громадян отримувати такі виплати в міністерстві і пропонують здійснювати призначення субсидій і пільг через Пенсійний фонд.

"Використання ІТ-систем Пенсійного фонду дозволить прийняти документи громадян на отримання житлових субсидій і пільг в будь-якій точці України. Наприклад, субсидію для громадян, які проживали в Херсонській чи Запорізькій області, можна буде призначити у Львові чи Вінниці", - йдеться у повідомленні.

В Мінсоцполітики підкреслюють, що це не матиме жодного впливу на діючих отримувачів пільг та житлових субсидій, які не змінювали місце проживання. Натомість для осіб, які вимушено змінили місце проживання в зв’язку з бойовими діями, це надасть можливість звернутися за призначенням житлової субсидії чи пільг до органів ПФ, а також до центрів адмінпослуг або до місцевих органів в онлайн-режимі (через додаток "Соціальна громада").

"Це також дозволить автоматизувати процеси нарахування та виплати пільг та житлових субсидій, а головне - не втрачати дані громадян, що дають підстави для отримання житлових субсидій і пільг, як це, на жаль, відбувалось з раніше окупованими територіями", - вказують у відомстві.

Там додають, що в разі задіяння нового механізму відповідні документи зберігатимуться в електронній формі, що забезпечить захист інформації, максимальну інформаційну взаємодію з держреєстром пошкодженого та знищеного майна та з іншими державними реєстрами.

Джерело фото: ua.depositphotos.com