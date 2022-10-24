В Минобразования назвали, сколько будет стоить перевод на бюджет студентов-ВПЛ и детей защитников Украины

Министр образования и науки Сергей Шкарлет оценивает стоимость реализации решения правительства о возможности перевода на обучение за счет бюджета детей участников боевых действий и жителей особо опасных территорий в сумме около 9 миллиардов гривен. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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"Из-за связанных с войной обстоятельств такое решение будет требовать дополнительно около 9 миллиардов гривен до 2025 года включительно. В 2022 году эта сумма составляет более 363 миллиона гривен", - отметил он. По словам министра, в 2023 году на это понадобится 3,9 миллиарда гривен, а в 2024 году – более 3,3 миллиарда.

По данным Шкарлета, максимально ожидаемое в этом году количество таких студентов составляет 87 тысяч. Сейчас подтверждено уже около 46 тысяч, и этот процесс продолжается.

Кроме этого, говоря о формате работы школ, чиновник сообщил, что сейчас в Украине 3083 школ работают в очном формате, 3503 – в смешанном, а 6340 – в онлайн-формате.

Министр отметил, что график перехода на каникулы определяют учредители учебных заведений на основе ряда критериев, однако общая тенденция говорит, что в большинстве школ каникулы начнутся с 29 октября.

Напомним, что 21 октября Кабинет министров утвердил порядок перевода на обучение за счет средств государственного бюджета отдельных категорий соискателей профессионального высшего образования, которые были зачислены на обучение до 2021 года включительно на места по контракту.