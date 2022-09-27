Українці на деокупованих територіях отримують гроші від Червоного Хреста через "Укрпошту"

"Укрпошта" та Червоний Хрест почали виплачувати по 1200 грн жителям деокупованих населених пунктів Харківської області. Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

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Перші гроші, а саме понад пів мільйона гривень вже отримали 450 мешканців села Липці та села Руські Тишки.

Впродовж двох місяців співробітники поштового оператора планують роздати фінансову допомогу ще 200 тисячам людей.

Для виплат цим людям громади населених пунктів готують за погодженням з ОВА списки осіб та формують відомості, за якими виїздні бригади Укрпошти будуть впродовж двох місяців здійснювати виплати.

"Програма спрямована на людей, які мешкають у населених пунктах, які були під окупацією, і на момент звільнення фактично проживають у селах та містах. Укрпошта видає грошову допомогу від Червоного Хреста за списками, незалежно від того, чи є особи клієнтами Укрпошти чи ні", - роз'яснили в "Укрпошті".

Нагадаємо, з 1 жовтня Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Це дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати для внутрішніх переселенців, що значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань ВПО.

При цьому всі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок “Дія”, але не отримали її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня.