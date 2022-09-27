Украинцы на деоккупированных территориях получают деньги от Красного Креста через "Укрпочту"

"Укрпочта" и Красный Крест начали выплачивать по 1200 грн жителям деоккупированных населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

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Первые деньги, а именно более полумиллиона гривен уже получили 450 жителей села Липцы и села Русские Тишки.

В течение двух месяцев сотрудники почтового оператора планируют раздать финансовую помощь еще 200 тысячам человек.

Для выплат этим людям общины населенных пунктов готовят по согласованию с ОВА списки лиц и формируют сведения, по которым выездные бригады "Укрпочты" будут в течение двух месяцев производить выплаты.

"Программа направлена на людей, проживающих в населенных пунктах, которые были под оккупацией, и на момент освобождения фактически проживают в селах и городах. "Укрпочта" выдает денежную помощь от Красного Креста по спискам, независимо от того, являются ли лица клиентами "Укрпочты" или нет", – разъяснили в компанії.

Напомним, с 1 октября Минсоцполитики внедряет во всех регионах Украины Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Это позволяет централизовать назначение, начисление и выплаты внутренних переселенцев, что значительно ускорит получение помощи и решение проблемных вопросов ВПЛ.

При этом все внутренние переселенцы, пытавшиеся оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение "Дія", но не получившие ее, смогут повторно подать заявку до 1 декабря.