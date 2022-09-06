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Категория
Общество
Дата публикации

Закарпатцам выплатят 4000 гривен за размещение переселенцев

Закарпатцам выплатят 4000 гривен за размещение переселенцев

Закарпатцы, безвозмездно приютившие вынужденных переселенцев, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 4 тысяч гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОВА.

Отмечается, что соответствующее распоряжение о внесении изменений в Региональную программу "Забота" об усилении социальной защиты граждан на 2022-2024 годы подписал глава ОВА Виктор Микита.

"Единоразовую выплату 4000 гривен предоставят за размещение в сентябре или октябре 2022 года двух и более внутренне перемещенных лиц на период не менее 30 календарных дней. Эти средства позволят частично компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги и другие бытовые нужды", – отметил Виктор Микита.

По его словам, для получения помощи закарпатцам нужно подать заявление в исполнительный орган территориального общества по месту нахождения жилья.

Также необходимо подать следующие документы:

  • копия документа, удостоверяющего личность заявителя и адрес его местожительства;
  • копия справки о присвоении идентификационного кода (кроме лиц, которые по своим религиозным или другим убеждениям отказались от идентификационного кода);
  • копия документа, подтверждающего право собственности или пользования жилым помещением, или документа, подтверждающего полномочия представителя владельца;
  • копия справок внутренне перемещенных лиц, временно размещенных в жилом помещении заявителя;
  • справка о банковских реквизитах заявителя для выплаты материальной помощи через банковское учреждение (при открытом счете).

Напомним, вице-премьер-министр - министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявляет о предварительной договоренности по двукратному увеличению с октября на период отопительного сезона выплат по программе "Прихисток" людям, принимающим у себя внутренних переселенцев.

Автор:
Светлана Манько