77% украинских беженцев за границей хотят вернуться в Украину, – ООН

Более трех четвертей украинских беженцев, которые находятся за рубежом, планируют со временем вернуться в Украину. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

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По данным ведомства, среди беженцев за границей этот показатель составляет около 77%. В свою очередь, среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) домой планируют вернуться 79% людей. Однако только 12% как беженцев, так и внутренних переселенцев планируют сделать это в течение следующих трех месяцев.

Основными препятствиями для возвращения беженцы называют проблемы с безопасностью в регионах, где они проживали.

"Другие беспокойства касаются доступа и наличия базовых услуг, включая электричество, воду и здравоохранение, возможности трудоустройства и надлежащего проживания", - отметили в УВКБ.

Однако 18% украинских беженцев до сих пор не определились, планируют ли когда-нибудь вернуться в Украину.

В ООН подсчитали, что в Европе сейчас находятся почти 8 млн украинских беженцев, еще более 5 млн человек – ВПЛ в Украине.

Напомним, что война РФ против Украины привела к крупнейшему кризису беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. Представительница Германии в УВКБ ООН Катарина Лумп отмечала, что США и ФРГ являлись главными гуманитарными донорами для помощи украинцам.