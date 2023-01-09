Война в Украине спровацировала наибольшую волну беженцев со времен Второй мировой

Более 7,9 миллионов человек покинули Украину с начала войны, еще 5,9 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

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Об этом пишет DW.

Как заявила Катарина Лумп, представитель Германии в Агентстве ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), более 7,9 миллионов человек покинули Украину с начала войны.

Она добавила, что еще 5,9 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами, а количество людей, которым пришлось покинуть Украину, создало самый большой кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.

По словам Ламп, США и Германия были главными гуманитарными донорами для разрешения кризиса в Украине. Германия предоставила более 1 миллиарда евро гуманитарной помощи Украине.

"Благодаря этим деньгам мы смогли помочь беженцам обеспечить безопасность и защиту, а также поддержать их разными способами", - заявила Ламп.

Отметим, из-за атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры в Украине Восточная Европа готовится к новой волне украинских беженцев .

Напомним, правительство Польши, в которую выехало едва ли не наибольшее количество беженцев, будет постепенно ограничивать помощь для украинцев, длительно пребывающих в стране, спасаясь от войны. Варшава также планирует устранить "патологии" в системе выплаты средств бежавшим от войны украинцам.