Украинские беженцы в Польше: жить на дотациях и ждать окончания войны или искать работу

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По данным Министерства внутренних дел и администрации Польши, с начала полномасштабной войны страна-сосед приняла к себе 5 млн. 676 тыс. украинцев. 75% переселенцев — взрослые люди трудоспособного возраста или семьи с детьми, которые из-за агрессии России были вынуждены покинуть родные дома. Этот процент будет расти и дальше, ведь из-за систематических вражеских атак и рекордных отключений электроэнергии, украинцы продолжают искать временное убежище за рубежом.

Во время переезда в незнакомую страну большинство занимается финансовым вопросом. Где брать деньги на проживание, если нет сбережений? Сразу искать работу или следовать социальным выплатам? Строить жизнь в новом месте или ждать, пока закончится война? Попробуем разобраться вместе.

Почему украинцы выбирают для переезда Польшу

На второй день Великой войны польское правительство начало принимать беженцев из Украины без документов. Поляки помогали с жильем, едой, вещами и были готовы приютить у себя дома. В то же время, страна выделила из бюджета немалую сумму на выплату специальных денежных субсидий и обеспечила украинцев полным социальным пакетом. Это стало весомой поддержкой, ведь многие убегали от войны без вещей первой необходимости и с несколькими сотнями в карманах.

В Польшу продолжают переезжать и сейчас. Важным преимуществом является близость к границе и относительно легкая дорога. Менталитет поляков похож на украинский, достаточно понятен и польский язык. В таких условиях адаптироваться к жизни в новой стране значительно проще.

Какие социальные выплаты может рассчитывать украинец в Польше?

Выплаты для беженцев из Украины достаточно щедры. Действует сразу несколько программ поддержки, в частности:

программа "Семья 500+". Каждая семья имеет право получать субсидию в размере 500 злотых в месяц на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Предоставляется независимо от дохода семьи;

помощь для семьи. Назначается на ребенка в размере от 95 до 135 злотых в месяц. Подать заявку можно, если месячный доход на одного члена домохозяйства не превышает 674 злотых или 764 злотых, если в семье есть ребенок-инвалид;

помощь по уходу за больными. Лицо, ухаживающее за недееспособным членом семьи, может рассчитывать на 215,84 злотых в месяц. Если по уходу за человеком с инвалидностью опекун вынужден отказаться от работы, правительство выплачивает 2119 злотых в месяц;

семейный попечительский капитал на ребенка, который является гражданином Украины. Назначается на детей от 12 до 35 месяцев. Этот тип пособия не зависит от дохода семьи и составляет 12 000 злотых на одного ребенка;

пакет «Доброе начало». Ежегодно родители детей школьного возраста получают 300 злотых. Потратить их можно на приобретение учебников и других необходимых для школы вещей;

денежное и неденежное социальное пособие для украинцев. Предназначена для поддержки людей и семей с самыми низкими доходами или без средств к существованию, то есть под угрозой бедности в самых сложных жизненных ситуациях. Таким лицам могут начислить постоянные, периодические или временные надбавки покрывающие основные жизненные потребности. Также украинцы могут рассчитывать на временное жилье и пособие с продуктами питания и одеждой;

единовременная денежная помощь на оплату еды, одежды или жилья. Предоставляется каждому украинцу, бежавшему от войны. Размер помощи – 300 злотых. Деньги выплачивают муниципалитеты, расходы можно на продукты питания, одежду, обувь, средства личной гигиены или оплату квартиры.

Несмотря на желание польского правительства помочь украинцам, с 2023 года большинство льгот для беженцев планируется сократить или совсем отменить. Из более чем 5 миллионов переселенцев только 650 тысяч человек ушли работать. Ресурсы страны исчерпывающие, поэтому, к сожалению, экономика Польши не может выдержать роста уровня безработицы.

Как и где украинцам искать работу в Польше

В настоящее время наиболее востребованы разнорабочие на производства, склады, предприятия и в промышленные заведения. Обычно такая работа не требует специальных знаний или навыков, достаточно иметь желание работать и развиваться. Опытные коллеги через несколько дней научат главному и поддержат на старте, а лидеры организуют работу так, чтобы работать было удобно. Также на польском рынке труда много предложений для украиноязычных врачей, медсестер, учителей, воспитателей и психологов.

Размер заработной платы для украинца фактически не отличается от финансового вознаграждения поляка. Более того, часто граждане Украины заработают даже больше благодаря умению работать в режиме многозадачности.

Искать работу можно на любом джоб-портале или на странице объявлений. Самые популярные сайты по поиску работы в Польше являются Pracuj.pl, InfoPraca, Dobry Pracownik, OLX. Также поисковик может воспользоваться услугами агентства по трудоустройству. В таком случае необходимую вакансию подберут рекрутеры, а администраторы подготовят весь пакет документов.

На что следует обратить внимание во время трудоустройства в Польше

Во-первых, оцените подход работодателя к вам. Если представитель компании четко отвечает на все интересующие вас вопросы о работе, готов трудоустроить вас легально и предлагает понятный оффер, это означает, что ему можно доверять.

Во-вторых, учитывайте договор. Вам могут предложить сотрудничество по двум наиболее распространенным договорам — Условие Злеценя (договор-поручение) или Условие о Труде (трудовой договор). Обязательно прочтите отзывы о компании и спросите, есть ли у работодателя сертификат Агентства труда.

Для трудоустройства необходимо собрать пакет документов, в который входит договор, медицинская справка, санитарная книга (при необходимости) и справка о прохождении учебы по охране труда.

Я бы советовал тем, кто сейчас в Польше и может работать, идти на работу. Это позволит поддержать и экономику страны, приютившей миллионы украинцев, и наши Вооруженные силы, которые сейчас защищают родную землю. Это win-win подход — вы можете донатить на нужды армии, поддерживать родственников и близких, чувствуете себя защищенным и независимым от внешних обстоятельств.

Стабильная работа является гарантией финансового и нравственного спокойствия, поскольку позволяет удовлетворить и бытовые, и социальные потребности. Вы становитесь частью коллектива, социализируетесь в контексте страны, восстанавливаете психическое равновесие. Если человек работает официально, работодатель гарантирует ему и полный социальный пакет, включающий медицинскую помощь, устройство ребенка в садик или школу, доступ к льготам и полезным программам.