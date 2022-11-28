Українські біженці в Польщі: жити на дотаціях і чекати закінчення війни чи шукати роботу

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За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, з початку повномасштабної війни країна-сусід прийняла до себе 5 млн 676 тис. українців. 75% переселенців — дорослі люди працездатного віку або родини з дітьми, які через агресію Росії були змушені покинути рідні домівки. Цей відсоток зростатиме і далі, адже через систематичні ворожі атаки та рекордні відключення електроенергії, українці продовжують шукати тимчасовий прихисток за кордоном.

Під час переїзду в незнайому країну більшість переймається фінансовим питанням. Де брати гроші на проживання, якщо немає заощаджень? Одразу шукати роботу чи йти за соціальними виплатами? Будувати життя в новому місці або чекати, поки закінчиться війна? Спробуємо розібратися разом.

Чому українці обирають для переїзду Польщу

На другий день великої війни польський уряд почав приймати біженців з України без документів. Поляки допомагали із житлом, їжею, речами та були готові прихистити у себе вдома. Водночас країна виділила з бюджету чималу суму на виплату спеціальних грошових субсидій та забезпечила українців повним соціальним пакетом. Це стало вагомою підтримкою, адже багато людей втікали від війни без речей першої необхідності та з кількома сотнями в кишенях.

У Польщу продовжують переїжджати і зараз. Важливою перевагою є близькість до кордону та відносно легка дорога. Менталітет поляків схожий на український, досить зрозумілою є і польська мова. За таких умов адаптуватися до життя в новій країні значно простіше.

На які соціальні виплати може розраховувати українець в Польщі?

Виплати для біженців з України досить щедрі. Діє одразу кілька програм підтримки, зокрема:

програма «Сім’я 500+». Кожна сім'я має право отримувати субсидію у розмірі 500 злотих на місяць на кожну дитину віком до 18 років. Надається незалежно від доходу родини;

допомога для сім’ї. Призначається на дитину в розмірі від 95 до 135 злотих на місяць. Подати заявку можна, якщо місячний дохід на одного члена домогосподарства не перевищує 674 злотих або 764 злотих, якщо в родині є дитина-інвалід;

допомога на догляд за хворими. Особа, яка доглядає за недієздатним членом сім’ї, може розраховувати на 215,84 злотих на місяць. Якщо для догляду за людиною з інвалідністю опікун змушений відмовитися від роботи, уряд виплачує 2119 злотих на місяць;

сімейний опікунський капітал на дитину, яка є громадянином України. Призначається на дітей віком від 12 до 35 місяців. Цей тип допомоги не залежить від доходу сім'ї та становить 12 000 злотих на одну дитину;

пакет «Добрий початок». Щороку батьки дітей шкільного віку отримують 300 злотих. Витратити їх можна на придбання підручників та інших необхідних для школи речей;

грошова та негрошова соціальна допомога для українців. Призначена для підтримки людей та сімей з найнижчими доходами або без засобів на існування, тобто під загрозою бідності у найскладніших життєвих ситуаціях. Таким особам можуть нарахувати постійні, періодичні або тимчасові надбавки, що покривають основні життєві потреби. Також українці можуть розраховувати на тимчасове житло і допомогу з продуктами харчування та одягом;

одноразова грошова допомога на оплату їжі, одягу чи житла. Надається кожному українцю, який втікав від війни. Розмір допомоги — 300 злотих. Гроші виплачують муніципалітети, витрати їх можна на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни чи оплату квартири.

Попри бажання польського уряду допомогти українцям, з 2023 року більшість пільг для біженців планують скоротити або й зовсім скасувати. З понад 5 мільйонів переселенців лише 650 тисяч людей пішли працювати. Ресурси країни вичерпні, тому, на жаль, економіка Польщі, не може витримати зростання рівня безробіття.

Як і де українцям шукати роботу в Польщі

Нині найбільш затребуваними є різноробочі на виробництва, склади, підприємства та в промислові заклади. Зазвичай така робота не потребує спеціальних знань чи навичок, достатньо мати бажання працювати і розвиватися. Досвідчені колеги за кілька днів навчать головному та підтримають на старті, а лідери зорганізують роботу так, аби працювати було зручно. Також на польському ринку праці є багато пропозицій для україномовних лікарів, медсестер, вчителів, вихователів та психологів.

Розмір заробітної плати для українця фактично не відрізняється від фінансової винагороди поляка. Ба більше, часто громадяни України зароблять навіть більше завдяки вмінню працювати в режимі багатозадачності.

Шукати роботу можна на будь-якому джоб-порталі чи сторінці оголошень. Найпопулярнішими сайтами з пошуку роботи в Польщі є Pracuj.pl, InfoPraca, Dobry Pracownik, OLX. Також пошукач може скористатися послугами агентства з працевлаштування. У такому разі необхідну вакансію підберуть рекрутери, а адміністратори підготують увесь пакет документів.

На що треба звернути увагу під час працевлаштування в Польщі

По-перше, оцініть підхід працедавця до вас. Якщо представник компанії чітко відповідає на всі ваші запитання щодо роботи, готовий працевлаштувати вас легально і пропонує зрозумілий оффер, це означає, що йому можна довіряти.

По-друге, зважайте на договір. Вам можуть запропонувати співпрацю за двома найпоширенішими договорами — Умова Злеценя (договір-доручення) або ж Умова о Праце (трудовий договір). Обов’язково прочитайте відгуки про компанію та запитайте, чи є в роботодавця сертифікат Агенції Праці.

Для працевлаштування потрібно зібрати пакет документів, у який входить договір, медична довідка, санітарна книжка (за потреби) та довідка про проходження навчання з охорони праці.

Я би радив тим, хто зараз у Польщі і має змогу працювати, йти на роботу. Це дасть змогу підтримати і економіку країни, яка прихистила мільйони українців, і наші Збройні сили, які зараз боронять рідну землю. Це такий собі win-win підхід — ви можете донатити на потреби армії, підтримувати родичів та близьких, відчуваєте себе захищеним та незалежним від зовнішніх обставин.

Стабільна робота є гарантією фінансового та морального спокою, бо дає можливість задовольнити і побутові, і соціальні потреби. Ви стаєте частиною колективу, соціалізуєтеся в контекст країни, відновлюєте психічну рівновагу. Якщо людина працює офіційно, роботодавець гарантує їй і повний соціальний пакет, у який входять медична допомога, влаштування дитини в садок або школу, доступ до пільг та корисних програм.