72% українців не вірять в переговори з РФ — дані соціологів

13% опитаних вірять, що переговори з Росією - “це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз”. 72% респондентів не згодні з цим твердженням. Такі результати соцопитування, проведеного соціологічною службою Центр Разумков.

Дослідження соціологи проводили у лютому-березні 2023 року.

Зазначимо, що кількість тих, хто не вірить в переговори з Росією, зросла. Згідно із опитуваннями Центру Разумкова за вересень-жовтень 2022 року, 17% респондентів вважали перемовини з Росією ефективним інструментом. 64% українців були не згодні з цим.

Зауважимо, що збільшилася кількість прихильників того, що переговори з росіянами можливі лише після витіснення їхніх військ до українських кордонів 1991 року. 61% підтримують судження. Під час минулого опитування таких було 57,5%. Не згодні з думкою 22% (раніше -21%).

Водночас зменшилося прихильників ідеї “переговори з Росією слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року”. Наразі твердження підтримують 18% (під час минулого опитування - 21%.)

Найчастіше із думкою, що переговори з Росією можна починати вже зараз, погоджуються жителі Півдня (26%, тоді як в інших регіонах — від 6% до 15%). У Південному регіоні відносна більшість (46%) виступає проти цього (в інших регіонах — абсолютна більшість — від 68% до 85%). 60% до 65% стало більше тих, хто з цим не згоден.

Також представники Півдня частіше, ніж жителі інших регіонів, підтримують ідею про те, що переговори з Росією можна починати тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року» (28%, тоді як в інших регіонах — від 13% до 19%).

Дані: Cоціологічна служба Центр Разумков

Опитування проводилося в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких відбуваються бойові дії.

Нагадаємо, за даними Центру Разумкова, найбільше українці довіряють ЗСУ, а найменше – чиновникам.

Топ-5 довіри серед населення виглядає наступним чином:

Збройні сили України – 95,8%. За час війни довіра до армії значно зросла. У 2021 році вона складала 68%

Волонтерські організації (87,9%);

Добровольчі загони (87,2%);

Нацгвардія (85,7%);

ДСНС (85,4%).

Негативний баланс довіри мають усі антикорупційні органи. Переважно негативно суспільство ставиться до Верховної Ради і прокуратури.

Також в опублікованому в березні опитуванні від Київського міжнародного інституту соціології йдеться, що 52% українців виступають за повну відмову від навчання російської мови в україномовних школах.

В свою чергу, 33% опитаних вважають, що вивченню російської має відводитися така ж або менша кількість часу, ніж на вивчення іноземних мов (англійської, німецької тощо), 6% відповіли, що на це має відводитися менше годин, ніж на вивчення української, але більше, ніж на іноземні мови.