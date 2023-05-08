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Понад 90% українців називають Путіна Гітлером, водночас частина респондентів перебуває під впливом РФ - соціологи

путін вплив росія соцопитування
94% респондентів вважають що Путін є сучасним Гітлером

94% респондентів вважають що Путін є сучасним Гітлером. Такі результати соцопитування, проведеного  соціологічною службою Центру Разумкова cпільно з Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва з 23 по 30 березня 2023 року.

Найбільше з твердженням про те, що Путін є сучасним Гітлером, погоджуються на Заході (89,3% повністю згодні, 6,3% скоріше згодні), Центрі (81,9% - повністю, скоріше згодні - 12,1). На Півдні повністю підтримують таку думку 72,9%, скоріше підтримують - 21%, Схід 78,2% і 13,9%.

Фото 2 — Понад 90% українців називають Путіна Гітлером, водночас частина респондентів перебуває під впливом РФ - соціологи

Соціологи підкреслюють, що, попри високий рівень підтримки Сил оборони України та засудження російських злочинів агресії, окупації та геноциду, частина громадян залишається вразливою до російського впливу.

Фото 3 — Понад 90% українців називають Путіна Гітлером, водночас частина респондентів перебуває під впливом РФ - соціологи

Зокрема, станом на березень 2023 року, майже 12% опитаних не вважають Революцію Гідності справедливим повстанням народу, а 11% не впевнені у своєму ставленні до подій 2013–2014 рр.

“Серед тих, хто не є прихильником Євромайдану, найбільша частка прихильників миру за будь-яку ціну з РФ – 17%. 42% серед них також вважають можливими деякі компроміси з державою-агресором, хоч і не всі. Водночас серед респондентів, які вважають Революцію Гідності справедливим повстанням народу проти авторитарної влади, 72% схильні вважати, що війна може припинитися лише у разі перемоги України над Росією, тобто не допускають жодних компромісів з агресором”, - роблять висновки соціологи.

17,4% серед тих, хто не вважає Майдан справедливим повстанням народу, ввжає, що потрібно йти заради миру на будь-які компромісу. Водночас серед тих, хто підтримує Майдан, таких 3,3%.

Опитування проводилося в час конфлікту між українською владою і УПЦ МП, зокрема стосовно припинення договору оренди приміщень Києво-Печерської Лаври.

Станом на березень 2023 року понад 50% у кожному регіоні вважали діяльність цієї структури чинником, що сприяв російському вторгненню, тоді як до 18%, залежно від регіону, не погоджувалися з цим.

Фото 4 — Понад 90% українців називають Путіна Гітлером, водночас частина респондентів перебуває під впливом РФ - соціологи

“Ставлення до Майдану як до події сучасної історії пов’язано й з інтерпретацією діяльності УПЦ МП. Серед тих, хто підтримує Революцію Гідності, абсолютна більшість (76%) погоджуються з тим, що діяльність УПЦ МП сприяла російські агресії. Натомість серед тих, хто не підтримує Майдан, близько половини толерантно ставляться до діяльності УПЦ МП”, - помітили соціологи.

Нагадаємо, під час попередніх опитувань, стало відомо, що 93% українців вірять, що Україна переможе у війні з Росією. Не вірять — лише 3,5% респондентів. 

Переконана в перемозі України переважна більшість мешканців усіх регіонів (83,5% жителів Східного регіону, 91% жителів Півдня і 96% жителів Західного і Центрального регіонів).

Найбільше серед тих, хто не вірить в перемогу, на Сході (9%) і Півдні (3%).

Автор:
Альона Чернецька