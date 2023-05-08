Понад 90% українців називають Путіна Гітлером, водночас частина респондентів перебуває під впливом РФ - соціологи

94% респондентів вважають що Путін є сучасним Гітлером. Такі результати соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова cпільно з Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва з 23 по 30 березня 2023 року.

Найбільше з твердженням про те, що Путін є сучасним Гітлером, погоджуються на Заході (89,3% повністю згодні, 6,3% скоріше згодні), Центрі (81,9% - повністю, скоріше згодні - 12,1). На Півдні повністю підтримують таку думку 72,9%, скоріше підтримують - 21%, Схід 78,2% і 13,9%.

Соціологи підкреслюють, що, попри високий рівень підтримки Сил оборони України та засудження російських злочинів агресії, окупації та геноциду, частина громадян залишається вразливою до російського впливу.

Зокрема, станом на березень 2023 року, майже 12% опитаних не вважають Революцію Гідності справедливим повстанням народу, а 11% не впевнені у своєму ставленні до подій 2013–2014 рр.

“Серед тих, хто не є прихильником Євромайдану, найбільша частка прихильників миру за будь-яку ціну з РФ – 17%. 42% серед них також вважають можливими деякі компроміси з державою-агресором, хоч і не всі. Водночас серед респондентів, які вважають Революцію Гідності справедливим повстанням народу проти авторитарної влади, 72% схильні вважати, що війна може припинитися лише у разі перемоги України над Росією, тобто не допускають жодних компромісів з агресором”, - роблять висновки соціологи.

17,4% серед тих, хто не вважає Майдан справедливим повстанням народу, ввжає, що потрібно йти заради миру на будь-які компромісу. Водночас серед тих, хто підтримує Майдан, таких 3,3%.

Опитування проводилося в час конфлікту між українською владою і УПЦ МП, зокрема стосовно припинення договору оренди приміщень Києво-Печерської Лаври.

Станом на березень 2023 року понад 50% у кожному регіоні вважали діяльність цієї структури чинником, що сприяв російському вторгненню, тоді як до 18%, залежно від регіону, не погоджувалися з цим.

“Ставлення до Майдану як до події сучасної історії пов’язано й з інтерпретацією діяльності УПЦ МП. Серед тих, хто підтримує Революцію Гідності, абсолютна більшість (76%) погоджуються з тим, що діяльність УПЦ МП сприяла російські агресії. Натомість серед тих, хто не підтримує Майдан, близько половини толерантно ставляться до діяльності УПЦ МП”, - помітили соціологи.

Нагадаємо, під час попередніх опитувань, стало відомо, що 93% українців вірять, що Україна переможе у війні з Росією. Не вірять — лише 3,5% респондентів.

Переконана в перемозі України переважна більшість мешканців усіх регіонів (83,5% жителів Східного регіону, 91% жителів Півдня і 96% жителів Західного і Центрального регіонів).

Найбільше серед тих, хто не вірить в перемогу, на Сході (9%) і Півдні (3%).