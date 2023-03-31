93% українців вірять в перемогу у війні - соцопитування

93% українців вірять, що Україна переможе у війні з Росією. Не вірять — лише 3,5% респондентів. Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, яке проводили у лютому-березні 2023 року.

93% українців вірять у перемогу. З них 79,6% впевнені в цьому і 13,6% — скоріше впевнені. Зовсім не вірять у перемогу лише 1,4% опитаних.

Переконана в перемозі України переважна більшість мешканців усіх регіонів (83,5% жителів Східного регіону, 91% жителів Півдня і 96% жителів Західного і Центрального регіонів).

Найбільше серед тих, хто не вірить в перемогу, на Сході (9%) і Півдні (3%).

Зауважимо, що, згідно опитування, більш оптимістично налаштовані ті, хто спілкується вдома українською мовою: 95% вірять в те, що Україна виграє у війні. Серед тих, хто спілкується російською, — 87%.

Половина опитаних вважають, що перемога настане до кінця 2023 року. 26% — через один-два роки, 7,5% — через три-п’ять років. 1% вважають, що перемога настане не раніше, ніж за п’ять років.

Найчастіше українці розглядають як перемогу вигнання російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року (47% серед тих, хто вірить у перемогу України) або знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії (31%).

Дані: Cоціологічна служба Центр Разумков

Після перемоги, на думку 82% опитаних, потрібно розірвати усі відносини з Росією в заборонити в’їжджати росіянам в Україну.

Соцопитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких відбуваються бойові дії.

Нагадаємо. у лютому 2023 року розвідка Латвії заявила, що не варто до кінця 2023 року сподіватися на закінчення війни. Таких висновків дійшли фахівці Бюро із захисту Конституції Латвії (SAB), яке виконує розвідувальні та контррозвідувальні функції. Щоб перемогти у цій війні, Україні потрібно більше військової підтримки від Заходу. За оцінками спеціалістів, зброї та боєприпасів зараз не вистачає жодній зі сторін. Тож, саме технічна перевага вплине на хід бойових дій.

24 лютого 2023 року міністр оборони Олексій Резніков анонсував, що захисники підуть у контрнаступ і наразі ведеться робота над тим, щоб його забезпечити. Він підкреслив, що перемогою буде звільнення усіх наших територій до кордонів 1991 року і ліквідація небезпеки з боку Росії.